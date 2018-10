Zeman jí buřty a tlačenky jako fachman v 80. letech, maso je komunistický ideál, říká historik

Česko si už v neděli připomene 100 let od vzniku republiky. Dějiny samostatného státu lemují stovky významných událostí, které si často připomínáme. Historik Martin Franc se ale zaměřuje spíše na všední starosti našich předků. Třeba na to, jak jedli. Za první republiky vedla moučnatá jídla, postupně se ale Češi propracovali k masu, i díky tomu, že pro komunisty to bylo součástí ideologie. Franc se v rozhovoru s Pavlem Štruncem vyjadřuje i k moderním trendům a zdravé výživě. Přiznává, že mu vadí kampaně za zdravou výživu i ideologická rovina, kterou někteří příznivci veganství či raw často vnucují většinové populaci. Takové počínání podle něj někdy vede až k rozvratům rodin. Proč Češi milují smažený sýr? Vytrácí se chuť vařit doma jídlo? A kterým pokrmem nejlépe uctíme první republiku? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.