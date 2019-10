Zeman po nemocnici hledá náhradníky. Asi skončí dřív, Babiš by dnes vyhrál, říká Pečinka | info.cz

Prezident Miloš Zeman v uplynulých dnech promluvil o svých náhradnících. Nejdřív připustil, že by ho mohl nahradit odborářský předák Josef Středula, krátce poté vyslovil i jméno současného premiéra Andreje Babiše. Podle komentátora Reflexu Bohumila Pečinky není příliš jasné, proč Zeman o svých náhradnících mluví. Záhadné je dle jeho slov především to, že tak činí krátce po návštěvě nemocnice. Pečinka v rozhovoru s Pavlem Štruncem tvrdí, že Babiš pravděpodobně kandidovat na prezidenta bude. Chce prý totiž dotáhnout svou politickou hru do konce. A ostatní kandidáti? Těžkou vahou by se mohla stát současná vrchní pražská žalobkyně Lenka Bradáčová. Proč by podle Pečinky Bradáčová v takovém případě mohla být ve střetu zájmů? V čem bude nadcházející prezidentská volba jiná? Je načase změnit Ústavu? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.