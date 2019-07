Zemanovo okolí panikaří. Nikdo netuší, co udělá, škodí i svým blízkým, říká Holec | info.cz

ČSSD v pondělí rozhodovala o budoucnosti vlády i sebe sama. A klíčový krok tak trochu odložila, když si řekla, že to v koalici s Babišem ještě zkusí. Vládní krize tak fakticky dál trvá a vývoj i rozuzlení má v rukou do velké míry prezident Zeman. Podle komentátora INFO.CZ Petra Holec možná dřív skončí kabinet kvůli jinému důvodu, než že by se tahanice kolem ministra kultury vyřešila.