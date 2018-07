Zemanovu poradci jsme chtěli volat záchranku, peníze H-Systemu šly i ČSSD, říká soudce Kydalka

Sebevraždy, psychické problémy, mozkové příhody. Soudci Městského soudu v Praze Kamilu Kydalkovi, který roky řešil kauzu H-System, je poškozených líto. Měli ale podle něj vědět, jak celá věc dopadne. Vystěhování několika desítek rodin a prodej domů prý dá šanci zbytku poškozených aspoň na nějaké odškodnění. Prezident Miloš Zeman podle Kydalky v kauze nic udělat nemůže. Jeho poradce Šlouf si navíc v 90. letech chodil do H-Systemu každý měsíc pro peníze. Část z nich šla i do ČSSD, které tehdy Miloš Zeman šéfoval. To vše je prý doložena důkazy. Jak souvisí kauza H-Systém s nejvyššími patry politiky? Proč je rozhodnutí Nejvyššího soudu logické a vlastně správné? A jak se poškozenými manipulovalo? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.