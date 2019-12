Zlámalová: Zeman je dítě, které si rádo hraje. Abolice Babišovi by ho o tu hru připravila | info.cz

„Nevidím nic, co by dokázalo Andreje Babiše položit,“ říká novinářka týdeníku Echo Lenka Zlámalová, podle níž premiér téměř jistě ustojí jak audit Evropské komise, tak obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Co by ho dokázalo položit, by byl skutečný soupeř, ale ten tu prostě není,“ komentuje situaci Zlámalová. Jak na Babišovy kauzy zareagují jeho voliči? Kdy se dočkáme nějakého výsledku obnoveného trestního stíhání? A proč se Babiš bojí chvíle, kdy se případ dostane před soud? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Andrej Babiš audit z Bruselu i obnovení trestního stíhání téměř s jistotou ustojí. Museli by ho potopit koaliční partneři a to neudělají. Nemyslím si ani, že by mu spadly volební preference,“ říká novinářka týdeníku Echo Lenka Zlámalová. „Nevsadila bych si vůbec nic na to, že by tu s námi Babiš jako premiér za půl roku nebyl. To by muselo dojít k zázraku v podobě například zmrtvýchvstání ČSSD, ale ti podle mě spíše velmi intenzivně pracují na tom, aby skončili mimo sněmovnu. KSČM rovněž nemá důvod nadále ho nedržet,“ dodává Zlámalová s tím, že zajímavé bude, jak se ke kauze postaví některá velká média jako například televize Nova, mezi jejímiž diváky je soustředěn Babišův elektorát.

Ve věci auditu Evropské komise Zlámalová předpokládá, že bude z Babišovy strany prezentován jako další z případů šikany některého ze států Visegrádské čtyřky. „Už tuto linii rozjel. Ale je potřeba důsledně tyto věci od sebe oddělovat. Vůbec to není stejný případ jako postup Komise proti Polsku nebo Maďarsku. Všimněte si, že nikdo nikdy neřekl, že by Orbán nebo Kaczynski rozkrádali peníze Evropské unie,“ popisuje situaci novinářka. „U Babiše jde o čistě soukromou věc, kterou takto bude hrát, že i my jsme ostrakizováni ze strany EU a Bruselu a že jde o nějaký svatý boj proti V4. Je to ale jen jeho mediální hra, na kterou by chytrá média neměla přistupovat,“ doplňuje Zlámalová.

Skutečnost, že prezident Miloš Zeman poté, co prohlašoval, že Andreji Babišovi udělí abolici, nyní tento krok vyloučil, komentuje Lenka Zlámalová prezidentovým starším bonmotem, že jen blbec nemění své názory. „Miloš Zeman mu tu abolici může udělit kdykoliv, klidně až padne obžaloba, teď stále ještě mohou doufat, že nikdy ani nepadne,“ říká novinářka. „Zeman je hráč, rád si hraje a to i s Andrejem Babišem. Když se bavíte s lidmi jemu blízkými, tak oni říkají, že pan prezident je takové velké dítě, které si rádo hraje, štve proti sobě, mstí se a užívá si to. A ta abolice by ho o tu hru připravila,“ uzavírá Zlámalová.