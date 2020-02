Zmatky kolem DPH na pivo? Autory novely bych nelynčoval, problém je jinde, říká Minčič | info.cz

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, podle které by na pivo v Česku platily v různých případech tři různé sazby DPH, vzbudila ostrou kritiku i posměch. Podle Ladislava Minčiče z Hospodářské komory ČR a bývalého náměstka ministra financí jde o úsměvný, ale i trochu smutný příběh. „Problém tkví v tom, že vůbec existuje několik sazeb DPH, respektive to, že se před pěti lety ona druhá snížená sazba zavedla,“ říká Minčič. Proč snížení DPH pivo nezlevní? Proč vůbec takové absurdní situace vznikají? A proč Česko nemůže příliš ovlivnit podobu kritizované novely? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Zmatky kolem DPH na pivo byly v uplynulých dnech předmětem politických diskuzí, ale i vděčným terčem vtipálků. Premiér Andrej Babiš kritiku odmítá, za chaos prý může „nějaký blb, co vytvořil idiotskou teoretickou tabulku“. Podle bývalého náměstka ministra financí Ladislava Minčiče není problém ani tak vysmívaný obrázek, který koloval po sociálních sítích, jako spíše existence vícero sazeb DPH.

„Využívání různých sazeb DPH k ovlivňování chování účastníků trhu, zejména spotřebitelů, ale i obchodníků a výrobců, není příliš šťastné. Podobné a takřka identické zboží a služby jsou jednou zdaněny nižší, podruhé vyšší sazbou. To je špatně, pamětníci si vzpomenou na počátek 90. let a kauzy s takzvanými lehkými topnými oleji,“ říká Minčič. „Daň z přidané hodnoty by měla být jednoduchá, ideálně s jednou sazbou, ale bohužel, a to není chybou naší vlády a našeho státu, je tato daň plná různých výjimek a zvláštností,“ dodává.

Minčič poukazuje na fakt, že daň z přidané hodnoty je nejharmonizovanější daní v rámci Evropské unie. Původně prý bylo dokonce zamýšleno, že by se jednalo o ryze jednotnou evropskou daň, která by vůbec neplynula do rozpočtů jednotlivých členských států, ale rovnou do rozpočtu unijního.

„Nezáleží tedy na tom, co si myslí náš zákonodárce, je to v podstatě zcela reglementováno ustanoveními příslušné evropské směrnice, která je závazná pro všechny členské země,“ vysvětluje Minčič.

Odborníkovi Hospodářské komory vadí zejména to, že „se z té původní jednoduché a dobře promyšlené daně stal nástroj sloužící k různým inženýrským cílům“. Ve výsledku pak například směrnice umožňuje zvýhodnit sníženou desetiprocentní sazbou DPH kadeřnice, ale pro kosmetičky nechat sazbu jednadvacetiprocentní, tedy vyšší.

Ministryně financí Alena Schillerová se dle jeho názoru pokusila o maximální možné implementování všech slev, které směrnice umožňuje použít, což ale vedlo k podobně paradoxním a absurdním situacím jako v případě piva či odlišného zdanění služeb kadeřnic a kosmetiček.

Minčič si také nemyslí, že snížení sazby DPH u točeného piva povede k jeho zlevnění, jak tvrdí premiér Andrej Babiš. „Navíc by to bylo obtížné a i takové zvláštní, kdyby nějaký litr zlatého moku stál třeba 50 korun a jiný z téhož výčepu o pár korun méně,“ rozvádí svůj názor Minčič.

„Hospodští si asi budou muset, pokud budou tohoto benefitu chtít využít, vést velmi podrobnou a přesnou evidenci. Je to určitě administrativní zesložitění,“ konstatuje ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory.