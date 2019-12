Žukov: Psychiatrická péče tu má stigma. Češi často nehledají pomoc, aby nebyli za šílence | info.cz

„Veškeré informace, které o případu střelce z Ostravy máme, jsou zprostředkované z médií. Je možné, že u něj došlo k nějaké naprosto zásadní změně a něco se v něm zlomilo,“ komentuje osobnost pachatele docent Ilja Žukov. „Podobný zlom je poměrně neobvyklý, musí přijít tak silný stresor zcela zásadního charakteru, který člověka donutí chovat se zcela iracionálně až šíleně,“ dodává.

Informace o tom, že střelec z Ostravy trpěl bludy o svém zdravotním stavu, dožadoval se vyšetření a začal obviňovat lékaře, že ho odmítají, Žukov komentuje tak, že pokud někdo skutečně trpí hlubokými hypochondrickými bludy, nenechá si je vymluvit a jen se často utvrdí v tom, že lékař výsledky zfalšoval a něco mu tají. „Pakliže je pacient perfektně vyšetřen a prokáže se, že je zcela zdráv a trpí bludy, je nasměrován k psychiatrovi. Ale on nechce být považován za blázna a nepůjde tam. Navíc bludy mohou být tak urputné, že i kdyby skutečně na psychiatrii dorazil, tak i silná psychofarmaka na mohou mít jen minimální účinek,“ vysvětluje Žukov.

Podle Žukova je psychiatrická péče v Česku i přes postupné zlepšení situace stále stigmatizována. „Veřejnost nerozlišuje charakter poruch mezi těmi, se kterými jde plnohodnotně fungovat, a těmi, kde je narušen kontakt s realitou. Léčitelní lidé pak nevyhledají pomoc jen proto, že nechtějí být za šílence. Obzvlášť muži se stydí a berou to za osobní prohru,“ dodává docent s tím, že zanedbání péče často může skončit tragicky.

Žukov v rozhovoru popisuje rozdíl v pojetí psychiatrické péče u nás a ve Spojených státech. „Vždy mě tam zaskočilo, jak i lidé, které jsem viděl poprvé v životě, otevřeně mluvili o tom, jak chodí k psychiatrovi, včetně mých profesních kolegů. Přitom je to správné, jen mi to jako Čechovi přijde nepředstavitelné,“ popisuje zahraniční zkušenost. „Česká společnost je škodolibá. Když tu někdo přizná nějakou slabost, tak mu to kolektiv dá, lidově řečeno, sežrat a převálcuje ho,“ připomíná.