Andrej versus EU. Topol Show přináší souboj Babiše s Unií i Ovčáčka s Českou televizí | info.cz

V politickém ringu se to v uplynulém týdnu hemžilo zajímavými zápasy. V mezinárodním přeboru těžkých vah vyzvala Evropská unie Andrejův Agrofert. Boj to byl nelítostný a tvrdý, až létaly miliardy. Domácí liga pak představila novou kategorii tzv. ovčí váhy v níž změřila síly redaktorka ČT s hradním Mluvkou, který zbaběle kapituloval již v prvním kole. Postaví se zkušená finanční náčelnice Schillena na stranu českých, nebo spíše afrických podnikatelů? A na koho si vsadit v očekávaném střetu zelené ideologie se zdravým rozumem? To vše zjistíte v nové epizodě Topol Show. Příjemnou zábavu!