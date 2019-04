Duka: Chtěl jsem skončit. V kauze zneužívání se manipuluje, mezi viníky jsou agenti StB | info.cz

Když kardinál Dominik Duka loni oslavil své 75. narozeniny, chtěl do Vatikánu napsat, že končí. Svůj úřad ale mohl jen odevzdat do rukou papeže. A ten ho vyzval, ať pokračuje. Bývalý politický vězeň tak dál zůstává hlavou české katolické církve – a nutno dodat, že v nesnadných časech. Jak nahlíží na kauzu zneužívání dětí a dospívajících katolickými kněžími? Jaké má vztahy se svým vlivným názorovým oponentem Tomášem Halíkem? Co s sebou bude nést generační výměna listopadových osobností? Podívejte se na nejnovější díl Topolshow.