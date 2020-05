Klekánice, du jů spík yngliš? Topol Show přináší zábavu všem, i členům Prymulovy trojrodiny | info.cz

Když premiér nemluví pořádně česky, co na tom, že ministryně financí neumí anglicky? Nový díl Topol Show přichází s humorem, kterému porozumí i Alena Schillerová a snad se vše obejde bez zakleknutí. Vláda mezitím ukazuje, že netřeba Red Bullu, aby nám všem dala křídla a díky čínskému viru se daří nejen italské mafii. Jak ukončit bratrovražedný spor uvnitř ODS? A co by se stalo, kdyby byli jeho aktéři navzájem přiděleni do takzvané Prymulovy trojrodiny? Pusťte si novou epizodu „tweetů na živo“ a pobavte jak sebe, tak, v případě, že jste ruským agentem, i svou policejní ochranu.