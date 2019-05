Kohák: Chci hrát záporáka v bondovce a byl bych i dobrý prezident. „Bóbiku“ jsem odmítl | info.cz

Podle něj šlo tehdy zejména o iniciativu polské velvyslankyně. „Někdo z produkce nás varoval, že to je kráva. No, a ono se ukázalo, že fakt je,“ tvrdí v rozhovoru s Mirkem Topolánkem režisér reklamních spotů a herec. Odmítá ale, že by mu politická korektnost nějak bránila v tvorbě. „Když se to klientovi vyplatí, bude i reklama pořádně politicky nekorektní,“ tvrdí. Připouští ale, že třeba v Americe už je situace poněkud jiná.

Kohák zároveň odmítá, že by se nějak angažoval v aktuálních demonstracích proti Marii Benešové a Andreji Benešovi. Situace dle jeho slov zatím není tak vážná. „Až půjde skutečně do tuhého, něco provedu,“ dodává.

Jak se Kohák vůbec dostal k točení reklam? Je si jistější ve vážnějších, nebo spíš komických rolích? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.