Komunisti jsou jedničky a Babiš porazil Trumpa. Topol show se vrací v novém formátu | info.cz

Topol show je zpátky – jinde, jinak, jinam a jinudy. Rozhodli jsme se využít to, v čem je bývalý premiér opravdu svůj, totiž v komentování současného dění. Včetně ostřejších výroků. V novém prostředí a v pár minutách bude Mirek Topolánek svým typickým způsobem hodnotit, co ho zaujalo. Půjde tedy o skutečnou „Topol show“. V prvním díle se dozvíte, co si myslí o zdanění církevních restitucí a bolševicích, Zemanovi, lidských právech, čínském prezidentovi, Pirátech či klimaaktivistech. V nové rubrice „Pitomec nakonec“ prozradíme, proč Andrej Babiš zvítězil nad Donaldem Trumpem.