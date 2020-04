Kupuj jako Vojtěch! Topol Show uvádí premiéru tragikomedie Návrat sociálně demokratického idiota | info.cz

Topol Show je jako maják v rozbouřených vodách vládního chaosu. V nové epizdodě se podíváme na několik rozměrů rčení: „Kdo chce kam, pomozme mu tam.“ Ať už se jedná o nákupy na ministerstvu zdravotnictví, které možná někomu pomohou za mříže, o opětovné angažmá nepopulárního sociálního demokrata, které možná někomu pomůže mimo sněmovnu nebo o dobrou radu do amerického života, která možná někomu pomůže do hrobu. Zjistíme i to, že v Bibli už je dávno vše napsáno a koronavirus je vlastně genderově nekorektní utlačovatel. A co má společného Lenin a naše planeta? Podívejte se na celou epizodu Topol Show, která zodpoví vaše otázky, mnoho jiných vyvolá, ale hlavně poctivě pobaví.