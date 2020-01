Me too, nebo spíše Why not me? Topol Show zavádí abecední pořadník na post ombudsmana | info.cz

Když nevyšla Válková ani Valachová, kdo je další v abecedě jako možný kandidát na ombudsmana? Na tuto i na mnohé jiné otázky, které „trápily“ lid od USA až po Írán v uplynulém týdnu odpovídá Mirek Topolánek v nové epizodě Topol Show. Rozpustí se Piráti, nebo jim bude stačit jen přejmenování? A proč by stálo za to vyhovět souzenému imámovi a posuzovat jeho případ podle práva šaríja? Ať už se sami sebe ptáte „Why not me?“ nebo patříte spíše do skupiny „Me too“, pusťte si nový díl Topol Show a dobře se bavte.