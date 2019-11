Obamova trefa do černého a tajemství chodníku smrti. Topol Show opět přísná, ale spravedlivá | info.cz

TOPOL SHOW | Barack Obama se trefil svými slovy adresovanými americkým demokratům do černého a progresivní členové strany se teď za to trefují do Baracka Obamy. Mirek Topolánek v nové epizodě své Topol Show neváhá exprezidenta za jeho ochotu racionálně „střílet“ do vlastních řad pochválit. Kdo si ale pochvalu rozhodně nezaslouží a pro koho je titul Pitomec na konec možná ještě příliš málo? A hrozí nám na pražském „chodníku smrti“ srážka dotovaným elektromobilem? Nejen to Topol Show zodpoví. Celý díl si můžete pustit v úvodu článku.