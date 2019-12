Předvánoční speciál Topol Show: Mirek Topolánek naděluje vítězům i poraženým | info.cz

Jelikož sněhové nadílky se letos o Vánocích asi opět nedočkáme, nezbývá než nadělovat v předvánočním speciálu Topol Show. Nepřekvapivá pochvala do Velké Británie i o poznání překvapivější do Švédska, a dokonce i nečekaně pozitivní zdravice do hnutí ANO. Kdo všechno si vysloužil dárek zabalený do protentokrát smířlivého, ale tradičně nekompromisního humoru? A kdo je vánoční Pitomec nakonec? Podívejte se na novou epizodu Topol Show, užijte si svátky a do nového roku vstupte hlavně s dobrou náladou a úsměvem na tváři.