Ricinové fake news odhaleno. Podaří se Babišovi dosáhnout korupčního prvenství i ve vesmíru? | info.cz

Závody v dobývání vesmíru vstupují do nové éry díky Elonu Muskovi, jehož snažení minulý týden vyvrcholilo úspěšným startem lodi Crew Dragon. Mezitím Česko vstupuje do nové éry korupce díky Andreji Babišovi, jehož snažení pro změnu vyvrcholilo prvenstvím v žebříčku zemí, co se nejhůř potýkají s korupcí. Vystřelí díky svědomité aplikaci budelípismu Česká republika jako raketa na první korupční místo v celé galaxii? To a mnohem více se dozvíte v nové epizodě Topol Show. Dobře se bavte!