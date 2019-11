Rychlá lekce valaštiny pro Alenu Schillerovou. Topol Show boří jazykové hranice | info.cz

Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček s kurzy čínštiny v rámci hnutí ANO asi díru do světa neudělá, zato jeho stranické kolegyni Aleně Schillerové by se rozhodně hodila rychlá lekce valaštiny. Nejen do jazykových otázek se v novém díle Topol Show pouští Mirek Topolánek. Na paškál se dostane i nedostatek žen v Evropské komisi a přebytek lidí v Kongu. Jak se Mirek Topolánek vypořádá s Účtenkovkou a kdo si odnese titul Pitomec nakonec? Podívejte se na celé video.