Šiř koronavirus, zachráníš klima! Topol Show si bere na paškál i slovenskou volební zabijačku | info.cz

U bratia Slovákov proběhla volební zabijačka. Jen nebylo potřeba zabít Sekala, ale Fica. Jaké vyhlídky naše východní sousedy čekají, hodnotí Mirek Topolánek v nové epizodě Topol Show. A zdaleka nejen to. Dozvíte se i to, proč multifunkční multiministr Karel Havlíček nesní, i kdyby náhodou spal či proč by měla být jeho předchůdci Vladimíru Kremlíkovi udělena Cena Marka Prchala za unikátní adaptaci Příběhů obyčejného šílenství. Jak zachrání klima šíření koronaviru a kdo si tentokrát odnese titul Pitomec nakonec? Podívejte se na celou Topol Show a dobře se bavte!